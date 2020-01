Die Tage von Axel Springer an der Börse scheinen gezählt. Den heute bekannt gegebenen Delisting-Plänen voran geht ein neues Kaufangebot von KKR zum Erwerb von Aktien des Berliner Medienkonzerns. „Der Rückzug von dem regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse setzt ein vorheriges öffentliches Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der Axel Springer SE voraus, so dass die Aktionäre ihre Aktien vor der Einstellung der ...