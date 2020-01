Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag schwächer, so die Analysten der Nord LB.Die Angst vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft durch das Coronavirus sei unter den Anlegern umgegangen.DAX -0,94%, MDAX -0,95%, TecDAX -0,30%. [ mehr