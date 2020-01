Deutsche Bank will Sigmar Gabriel in den Aufsichtsrat holen

Die Deutsche Bank will Sigmar Gabriel als Nachfolger von Jürg Zeltner in den Aufsichtstrat holen. Der frühere Bundesminister, Vizekanzler und SPD-Vorsitzende solle „zunächst gerichtlich als Aufsichtsrat bestellt werden und sich bei der nächsten Hauptversammlung den Aktionärinnen und Aktionären zur Wahl stellen”, kündigt der DAX-notierte Finanzkonzern am Freitag an. Man habe beim Amtsgericht in Frankfurt einen entsprechenden ...