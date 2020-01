Spekulationen in den Medien sorgen für eine starke Kursentwicklung bei Bayer. Angeblich ist man einer Einigung im Glyphosat-Streit nahe. Ein Vergleich mit den Klägern in den USA scheint möglich zu sein. Damit würde eine große Unsicherheit von der Aktie genommen werden. Bisher ist unklar, wie die Verfahren in den USA ausgehen und welche Summe Bayer letztlich zahlen muss. Analysten sagten in den vergangenen Tagen, dass jeder Preis ...