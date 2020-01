J. Christopher Giancarlo, ehemaliger Vorsitzender der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), erklärte laut CNBC bei einem Side Event des Weltwirtschaftsforums in Davos: Nutzer des US-Dollar „werden von einer analogen Währung in einer digitalen Welt nur unzureichend bedient“.

Immer mehr Experten fordern die Entwicklung einer digitalen Version des US-Dollars. Sie befürchten, dass ansonsten der US-Dollar seine Funktion als Weltleitwährung verlieren könnte. Zumal China schon länger an digitalem Zentralbankgeld arbeitet. Zuerst berichtete darüber der US-Nachrichtensender CNBC.

Giancarlo gilt als Blockchain-Befürworter und wurde von den US-Medien deshalb „Crypto Dad“ getauft. Um die Digitalisierung des US-Dollars voranzubringen hat er einen Think Tank, die Digital Dollar Foundation, gegründet. „Was wir vorschlagen, ist eine digitale Form des US-Dollars, die von der Zentralbank herausgegeben würde ... Sie würde den Nutzern über das traditionelle Bankensystem und anderen Finanzunternehmen zur Verfügung gestellt werden“, erklärt er seine Vision.

Auch andere Experten zeigen sich offen gegenüber der Idee eines digitalen und blockchainbasierten US-Dollars. „Ich denke, es ist eine Überlegung wert“, erklärte Neha Narula, Direktorin der Digital Currency Initiative am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT), gegenüber CNBC in Davos.

Weltweit testen oder entwickeln immer mehr Notenbanken digitales Zentralbankgeld. “Am weitesten fortgeschritten sind China und Kambodscha, gefolgt von Schweden”, sagte Cryptofinance-Chef Jan Brzezek gestern gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Autor: Ferdinand Hammer

