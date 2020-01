Gut geplant in den Tag. Mit dem W:O-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Hier unsere Top-5 für die nächsten 24 Stunden.

11:00 Uhr, EU: BIP Q4/19 (1. Veröffentlichung).

11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig).

14.30 Uhr, USA: Arbeitskosten Q4/19.

14:30 Uhr, USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 12/19.



00:00 Uhr, Großbritannien: Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 31.01.2020 Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Arbeitslosenquote 00:30 JPN Tokio CPI ex. frische Nahrungsmittel (Jahr) 00:30 JPN Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) 00:30 JPN Tokio CPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 00:30 JPN Job/Bewerber Verhältnis 00:50 JPN Umsätze von großen Einzelhändlern 00:50 JPN Einzelhandelumsätze (Jahr) 00:50 JPN Einzelhandelsumsätze s.a (Monat) 00:50 JPN Industrieproduktion (Jahr) 01:01 GBR Gfk Verbrauchervertrauen 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) 11:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Jahr) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex (Jahr) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 11:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 14:30 USA Privatausgaben 14:30 USA PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Jahr) 14:30 USA PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Monat) 14:30 USA Persönliches Einkommen (Monat) 14:30 CAN Bruttoinlandsprodukt (Monat) 15:45 USA Chicago Einkaufsmanagerindex 16:00 USA Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen



