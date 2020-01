Zum Wochenausklang wird es bei der Ballard Power Aktie charttechnisch spannend. Wie erwartet ging es gestern für den Brennstoffzellen-Titel an der NASDAQ noch einmal weiter nach unten, zugleich deutete sich aber im Bereich 8,68/8,73 Dollar am Tagestief eine Stabilisierung an. Das kommt nicht ganz aus heiterem Himmel: Wir hatten im letzten Chartcheck zur Ballard Power Aktie bereits auf die kleinere Unterstützungsmarke im Bereich um ...