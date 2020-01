Das Zusammengehen von Aroundtown und TLG Immobilien nimmt immer konkretere Formen an. In der ersten Runde wurden Aroundtown fast 70 Prozent aller TLG-Aktien angedient. Eine Mindestannahmequote gibt es nicht. Die Angebotsperiode ist um zwei Wochen verlängert worden, sie endet am 7. Februar. Die Quote dürfte sich daher weiter erhöhen.Die Analysten von Baader bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktien von Aroundtown. Das ...