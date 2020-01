FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Freitag auf Erholungskurs gegangen und hat damit wieder das Rekordhoch vom Mittwoch bei 13 640 Punkten ins Visier genommen. Der deutsche Leitindex zog bis zum frühen Nachmittag um 1,52 Prozent auf 13 591,54 Punkte an, nachdem die Anleger am Vortag noch weiter in die Defensive gegangen waren.

Am Freitag halfen positive Unternehmensnachrichten und die Euphorie an den US-Märkten dem deutschen Leitindex, wieder in Richtung 13 600 Punkte anzusteigen. Für den Dax bestehe die Chance, zum Nachmittag hin ein neues Rekordhoch auszubilden, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Es fehle allerdings weiterhin der eigene Antrieb, somit sei das Zugpferd wieder einmal ausschließlich die Rekordjagd an der Wall Street.