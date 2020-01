Paris (www.aktiencheck.de) - Zu Jahresbeginn hat die neue Europäische Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen ihre Ziele zur Finanzierung der Energiewende und des ökologischen Wandels klar formuliert und will die Investitionen in grüne Infrastruktur fördern, so Jean-Philippe Desmartin, Head of Responsible Investment bei Edmond de Rothschild Asset Management. [ mehr