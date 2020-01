Welche Aspekte bestimmen die zukünftige Lebensqualität einer Stadt? Es gibt Menschen, die beispielsweise das Kulturprogramm sowie Veranstaltungen zu politischen und wirtschaftlichen Themen für eine fortschrittliche Stadt als wichtig empfinden. Andere wünschen sich lediglich nette Einkaufsstraßen und ein paar sehenswerte Gebäude. Wir zeigen Ihnen, welche Ideen sich für eine fortschrittliche Stadt ergeben.

Für einen zukunftsorientierten Städtebau richtet man sich meistens an die Bedingungen in der Umgebung. Das betrifft auch den Klimawandel, der eine Stadt prägt. Denn bereits heute sind die Folgen der Klimaveränderung in Deutschland spürbar. Simulationen des regionalen Klimamodellensembles EURO-CORDEX zeigen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts einen möglichen Anstieg der Temperatur zwischen +1,2 °C und +3,2 °C. Heutzutage sind die Kälteextreme seltener. Dadurch gewinnt auch die Anpassung an die Folgen des Klimawandels zunehmend an Bedeutung. Als Anpassungsmaßnahme und gleichzeitig Verschönerung der Stadt möchte man Dachbegrünungen oder grüne Fassaden nutzen, welche kaum Platz verbrauchen. Folgende Vorteile lassen sich daraus ziehen:

Verbesserung des Mikroklimas und der Luftqualität

Minderung von CO ²

Erhöhung der Biodiversität

ein gezielter Rückhalt von Regenwasser nach Starkregenereignissen

verbesserte Gebäudedämmung

Reduzierung der Geräusche auf Straßenniveau

Lebensraum für diverse Tiere und Pflanzen

Wassermanagement: Regenwasserrückhaltung und Abflussverzögerung, durch die Zwischenspeicherung des Wassers in Substrat und Drainageschicht.

Zudem müssen die Pflanzen höheren Temperaturen und längeren Trockenperioden standhalten können. Die Gebäudebegrünung ergänzt andere urbane Formen einer Stadt, wie beispielsweise Parks und Grünflächen. Im Allgemeinen wird sie als positiv empfunden und trägt zur Lebensqualität bei.

Extensive und intensive Dachbegrünung

Dachbegrünungen machen zu 30 - 50 % der versiegelten Stadtfläche aus und bleiben weitgehend ungenutzt. Man unterscheidet dabei zwischen extensiven und intensiven Gründächern. Extensive Grünflächen zeichnen sich im Allgemeinen wegen ihrer geringen Aufbauhöhe und flachen Substrattiefe aus. Vorwiegend werden sie mit niedrig wachsenden Gräsern, Sedum oder Sukkulenten bepflanzt. Diese können extreme klimatische Bedingungen standhalten und müssen in der Regel nicht bewässert werden. Die extensive Dachbegrünung kann auf Flachdächern, Schrägdächern (5-15° Neigungswinkel) und Steildächern (bis maximal 45° Neigungswinkel) installiert werden. Hingegen kennzeichnet sich die intensive Dachbegrünung, durch ihre größere Aufbauhöhe bei flachen bis leicht geneigten Dächern. Durch die tiefere Substratschicht, der intensiven Dachbegrünung, können dort verschiedenste Vegetationsformen bis hin zu höheren, mehrjährigen Stauden und Gehölzen gepflanzt werden.

Urban Waters - Flüsse als Anziehungspunkt?

Urban Waters lässt sich definieren als „Leben am und auf dem Fluss“. Sie dienen als zukunftsorientierter und sozialer Hotspot sowie als Freizeitraum und Naherholung. Im Winter, wenn die Flüsse zugefroren sind, eignen sie sich zum Schlittschuhlaufen und anderen Wintersportaktivitäten. Im Sommer sieht man auch öfters Kajak-Fahrten. Zu dieser Jahreszeit locken sogenannte „Flussbalkone“ mit Bars und Restaurants Besucher in die Städte. Die Schweiz bietet das traditionelle Flussschwimmen und zieht damit auch viele Besucher an. In den Sommermonaten gibt es auch beispielsweise in Basel nah am Wasser Festivals. Flüsse dienen als Kulturort und prägen somit eine Stadt.

Wirtschaftliche Impulse – wie beeinflussen sie eine Stadt?

Mit der Entwickelung in den Großstädten und der einhergehenden Lebensqualität ist die Bevölkerung im 21. Jahrhundert besonders gewachsen. Dies macht sich auch in den steigenden Mietpreisen und der Verödung der ländlichen Bereiche bemerkbar. Zudem locken moderne Mobilitätswege, vielseitige Freizeitangebote und attraktive Arbeitsplätze viele Menschen in die Großstädte. Die neue Generation beansprucht einen Mix aus vielfältigen Transportmöglichkeiten. Das haben Unternehmen sich zunutze gemacht und bieten beispielsweise E-Bikes, Elektrofahrzeuge und viele weitere Möglichkeiten an. Ziel ist es, der urbanen Lebensqualität gerecht zu werden. Bei dem Thema Nachhaltigkeit handeln ebenfalls Unternehmen mit innovativen Ideen. Die Sanpuro GmbH ist einer der Firmen, die qualitativ hochwertiges Wasser anbietet und auf Glasflaschen setzt.

