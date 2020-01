Mit einem Smart Home den Energieverbrauch senken

Im Alltag sorgen viele Haushaltsgeräte für hohe Energiekosten. Vor allem im Winter machen Heizung und Beleuchtung einen großen Teil des Verbrauchs aus. Da ist es kein Wunder, dass viele Menschen nach Möglichkeiten zum Stromsparen suchen. Eine davon ist das Smart Home. Durch das automatisierte Zusammenspiel von intelligenten Geräten und Sensoren bietet es große Einsparpotenziale.

Bei einem Smart Home handelt es sich um ein Netzwerk miteinander verbundener technischer Haushaltsgeräte, die zentral ferngesteuert werden. Damit ist es beispielsweise möglich, Heizungen, Geschirrspüler, Waschmaschinen, aber auch Beleuchtung, Fernseher und Musikanlage per App zu bedienen.

Was ist ein Smart Home?

Der Zweck eines Smart Homes besteht darin, den Alltag zu automatisieren und zu erleichtern. Die Funktionsweise von Haushaltsgeräten lässt sich damit an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Smart Homes ist die Vernetzung der Geräte untereinander. Damit kann beispielsweise eine Waschmaschine Informationen über den Status des aktuellen Waschvorgangs an einen PC senden oder eine Überwachungskamera kann mit einer Alarmsirene und dem Smartphone verbunden werden.

Zu guter Letzt kann ein Smart Home auch einen wichtigen Beitrag zum Energiesparen leisten. Das betrifft vor allem die Beleuchtung und Heizung.

Beleuchtungskosten mit dem Smart Home verringern

In der dunklen Jahreszeit gehört die Beleuchtung zu den größten Stromverbrauchern. Dabei ist es mit relativ einfachen Mitteln möglich, ihre Energieaufnahme zu reduzieren. Eine davon besteht darin, das Licht auszuschalten, wenn sich niemand im Raum befindet.

Um nun nicht ständig daran denken zu müssen, alle Lampen ein- und auszuschalten, kann man einen Bewegungsmelder und einen Sensor nutzen. Man stellt ein, dass das Licht nur dann angeht, wenn der Sensor Bewegungen registriert. Befindet sich keine Person mehr im Raum, löscht die Smart-Home-Plattform das Licht automatisch.

Routinen wie diese lassen sich verhältnismäßig einfach einrichten. Es genügt ein batteriebetriebener Bewegungssensor und smarte Leuchtmittel. Verkabeln muss man nichts. Man bringt lediglich den Sensor an geeigneter Stelle an und schraubt ein passendes Leuchtmittel in die Fassung.

Tipp: Eine weitere Möglichkeit besteht in der Einrichtung von Schlummer-Countdowns. Schließlich ist es nicht notwendig, die Weihnachtsbeleuchtung die ganze Nacht leuchten zu lassen. Mit einer Smart-Home-App lässt sich die Laufzeit nach Belieben begrenzen.

Mit intelligenten Steckdosen Stromverbraucher identifizieren

Neben den offensichtlichen Stromverbrauchern wie Leuchten und Heizungen gibt es auch viele unauffällige. Das können Geräte wie die folgenden sein, die sich häufig im Standby-Betrieb befinden:

BluRay-Player

Mikrowellen

Radios

Spielekonsolen

Fernseher

Hier empfiehlt sich die Nutzung einer smarten Steckdose. Damit kann man die Geräte nicht nur per App ein- und ausschalten, sondern auch ihren Energieverbrauch messen. Sie bekommen die Leistungsaufnahme in Watt angezeigt und können bestimmen, welche Verbraucher vom Netz getrennt oder durch sparsamere Geräte ausgetauscht werden müssen.

Bei Heizungen und Klimaanlagen Energie sparen

Ein weiteres Einsparpotenzial ergibt sich beim Thema Heizung. Mit Thermostaten kann man eine Wohlfühltemperatur einstellen, die gehalten werden soll. Es wird nicht mehr Energie verbraucht als notwendig.

So ist es beispielsweise nicht nötig, dass die Heizung auf Hochtouren läuft, während das Fenster zum Lüften geöffnet ist. Auch wenn keine Leute im Raum sind, kann die Heizleistung reduziert werden. Mit passenden Sensoren und Thermostaten verhindern Sie unnötigen Verbrauch.

Analog dazu kann man im Sommer auch beim Betrieb der Klimaanlage Strom sparen. Sie sind nämlich vor allem dann effizient, wenn sie möglichst lange vor Erreichen der höchsten Raumtemperatur eingeschaltet werden. Am besten aktiviert man sie morgens, ehe jemand den Raum betritt. Weitere Informationen und Beratungen zum Thema Klimaanlagen und Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen erhalten Sie unter www.klimaberatung.de.

Auch beim Wäschewaschen kann man Strom sparen

Programmierbare Routinen smarter Geräte lassen sich auch an anderer Stelle zum Stromsparen nutzen. So lässt sich damit beispielsweise die Nutzung von Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Wäschetrocknern optimieren.

Haben Sie zum Beispiel einen Stromtarif gebucht, bei dem der nächtliche Verbrauch günstiger ist, können Sie den Waschzyklus daran anpassen und die ihn zeitgesteuert nachts starten lassen. Das ist unkompliziert über eine App möglich.

Aber!

Bei allen Vorteilen, darf nicht vergessen werden, dass durch eine starke Vernetzung von Geräten immer auch neuer Energieverbrauch entsteht. Es sollte also vor allem in der Anfangszeit darauf geachtet werden, wie viel Strom man einspart und wie viel zusätzlich benötigt wird. Laut einer Kurzstudie des Borderstep-Instituts im Auftrag des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. sind pro Jahr und Gerät bis zu 26 kWh zusätzlicher Verbrauch möglich.