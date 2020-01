Seite 2 ► Seite 1 von 4

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt im Rahmen der blauen 2 eine sehr bullische Aufwärtskorrektur, die kurz- bis mittelfristig wohl ein neues Allzeithoch erreichen wird.Die blaue 2 befindet sich nach der orangenen A/W=8695 (grüne A=9300, grüne B=11431, grüne C=8695) immer noch in der als Doppelflat (grüne W=13600, grüne X=10115 in der Weihnachtsindikation 2018, grüne Y bisher 13639) verlaufenden überschiessenden orangenen B/X (bisher 13639) mit Maximalziel 14696 (blaue Fibos).Der Zielbereich der fehlenden orangenen C/Y liegt unterhalb der unteren lila Eindämmungslinie (derzeit bei 972x) und oberhalb dem Ausgangspunkt 8350 des Expanding EDT. Dabei ist die blaue 2 idealerweise auch unter dem 61er RT der blauen 1 bei 9898 (violette Fibos) zu erwarten.Nach der bullischen blauen 2 sollte die blaue 3 zu einem neuen Allzeithoch deutlich oberhalb der oberen lila Eindämmungslinie (derzeit bei 1450x) führen.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie und der Marke 8350. Die seit dem Tief 10115 in der Weihnachtsindikation 2018 laufende grüne Y der orangenen B/X steht ihrerseits in ihrem bis 14696 reichenden Zielbereich.In der ersten Hauptvariante (blauer Pfad) befindet sich die grüne Y bereits in der lila C. Diese zeigt bereits ein Abschlussmuster in Form eines EDTs (graue Eindämmungslinien; rote I=13639 mit blauer w=12495, blauer x=11823 in der L&S-Feiertagsindikation am 3.10., blauer y=13375, blauer x2=12883, blauer z=13639.Die blaue z (orangene a=13476, orangene b=12947, orangene c=13369) hat den bis 13875 (blaue Fibos) wurde im Zielbereich der orangenen c (hellgrüne i=13283, hellgrüne ii=12968, hellgrüne iii=13548, hellgrüne iv=13362, hellgrüne v=13639) abgeschlossen und hat und damit ihre Vorgaben erfüllt. Die korrektive hellgrüne v kann als angedeutetes EDT in Form eines Triplezigzags (graue w=13535, graue x=13428, graue y=13636, graue x2=13575, graue z=13639) fertig gezählt werden. Die blaue z/rote I ist deshalb bereits mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit beendet, was aber erst durch einen Rücklauf unterhalb der Marke 13362 bestätigt wäre.