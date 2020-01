Das Jahr 2020 hatte für Kupfer eigentlich sehr gut angefangen. Das Industriemetall hatte sich auf hohem Niveau komfortabel eingerichtet. Man wähnte es in einer guten Ausgangslage, um weitere Vorstöße auf der Oberseite zu lancieren. Dieses Thema ist vorerst vom Tisch… In den letzten Handelstagen hat sich die Lage deutlich eingetrübt.

So hieß es unserer letzten Kommentierung vom 22.01. noch unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht war es eminent wichtig, dass Kupfer den Rücksetzer zu Jahresbeginn oberhalb von 2,80 US-Dollar eindämmen konnte und so die wichtige Unterstützungsmarke bei 2,73 US-Dollar nicht in Gefahr geriet. Trotz der aktuellen Verschnaufpause sehen wir Kupfer weiterhin in einer aussichtsreichen Konstellation. Ein „ernsthafter“ Test des massiven Widerstandsclusters um 2,90+ US-Dollar ist aus unserer Sicht weiterhin möglich. Sollte es hingegen unter die 2,73 US-Dollar gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auch den saisonalen Aspekt gilt es in den nächsten Wochen zu beobachten bzw. zu beachten, denn Kupfer befindet sich in einer unter saisonalen Aspekten „eigentlich“ starken Phase.“



Kupfer musste seine aussichtsreiche Ausgangslage aufgeben. Wichtige Unterstützungen gingen verloren. Zu nennen sind hier die beiden Bereiche um 2,80 US-Dollar und vor allem um 2,73 US-Dollar. Das Industriemetall beendete die Handelswoche unterhalb der so wichtigen 2,73 US-Dollar. Aktuell bestimmen Sorgen in Bezug auf die Nachfrage das Handelsgeschehen. Die Marktakteure stufen das derzeit vor allem in China grassierende Coronavirus zunehmend als Bedrohung für das (chinesische) Wirtschaftswachstum ein. Aktuell schlagen die Sorgen auf den Preis durch.

Kurzum: Aktuell stehen Aufwärtstrend und 200-Tage-Linie zur Disposition. Sollte es darunter gehen, muss unter charttechnischen Aspekten mit einer Ausdehnung der Bewegung auf den Bereich um 2,60 U-Dollar gerechnet werden. Ein rasches Comeback oberhalb von 2,80 US-Dollar würde das Chartbild deutlich aufhellen.