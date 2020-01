Varta und Wirecard – Sentiment entscheidet

Liebe Leser, was ist in unserem Börsenbrief ein wichtiges Kriterium zum Long- oder Short gehen? Sentimentdaten und beispielsweise der Abstand zur 200-Tage-Linie. Ende Dezember haben wir Wirecard daher stramm auf Long gestellt, Varta dagegen Anfang Januar auf Short. Ihr erinnert Euch. Und passende Papiere empfohlen. Danach drehe der Abstand zur 60-Tage-Linie auf dunkelblau auf feuerrot. Sprich – überverkauft auf jetzt überkauft auf kurze Sicht, von minus 25 auf plus 21. So kann man dank Sentiment 25-30% in der Aktie mitnehmen, gehebelt viel viel mehr jenseits der 100% Rendite.

Wie es jetzt weitergeht bei WDI und was die Daten sagen – das wird kommende Woche Thema im Brief. Schauen wir noch auf die Analysten: Goldman Sachs bestätigt Wirecard mit 175 Euro, die Commerzbank hält aber an 230 fest. Was für ein Vertrauensbeweis, anders kann man es nicht nennen.

Die DWS ist ohnehin Anschlag long Wirecard, wir haben dies im Börsenbrief als Long-Anker begründet. Immer mehr Marktteilnehmer gewinnen den Glauben, dass die Sonderprüfung gut ausgehen wird. Für unseren MonsterCall, mit dem Ihr mehr als verdoppeln konntet, galt am Mittwoch und Donnerstag: Gewinne einfahren, sofern nicht schon geschehen war. Jetzt gibt es einen neuen Schein – heute im Abobereich für Euch. Es bleibt heiß und chancenreich.Alles Neue, auch Depotaufnahmen von heute - hier im Börsenbrief und im Exklusivbereich.

Wie beim letzten Schein sind ruck zuck 100% Kursgewinn im Schein drin. Hohes Risiko – aber eben auch belohnt mit sehr großer Chance. Ein letzter Satz zum Gesamtmarktausblick – spätestens bei 13.400 wurden erste Long-Positionen wieder aufgebaut. Turbo-Bull GB7TX3 ist und bleibt eine gute Wahl. Ziel 13.800. Und zu Wirecard nochmal der Wortlaut: Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Wirecard vor der Präsentation von Geschäftszahlen auf “Buy” mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Er habe bei dem Zahlungsdienstleister kleinere Änderungen an seiner Umsatz- und Gewinnschätzung vorgenommen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie