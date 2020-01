Während dem Schwestermetall Palladium derzeit ein wenig die Puste fehlt, um seine Rekordjagd im „gewohnten“ Tempo fortzusetzen, zeigt sich Platin aktuell deutlich verbessert. Monierten wir zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung noch das Unvermögen des Edelmetalls, nachhaltige Vorstöße auf der Oberseite zu initiieren, gelang dem Edelmetall zwischenzeitlich genau das. Aber der entscheidende Befreiungsschlag gelang bislang nicht.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 07.01. „PLATIN: Das ist gar nicht gut!“ hieß es unter anderem „[…] Damit hat sich aus charttechnischer Sicht eine heikle Konstellation eingestellt. Mit der Ausbildung eines zweiten markanten Hochs droht nun die Installierung einer Doppeltopformation. Insbesondere das zügige Zurücklaufen des Platinpreises auf die 950er Unterstützung wirft Fragen auf. Es wäre daher eminent wichtig, wenn es dem Edelmetall gelingen würde, die 950 US-Dollar zu verteidigen. Das würde Platin im Spiel halten und für latenten Druck auf die Zone 990 / 1.000 US-Dollar sorgen. Sollte es hingegen darunter gehen, wäre das als Warnsignal zu interpretieren. Weitere wichtige Unterstützungen verlaufen bei 925 US-Dollar und 900 US-Dollar. Spätestens bei einem Bruch der 900er Marke wäre aus unserer Sicht eine Neubewertung erforderlich. Richten wir unseren Blick aber auch auf die Oberseite. Sollte es Platin doch noch gelingen, die 1.000 US-Dollar zu überwinden, lägen die nächsten potentiellen Ziele bei 1.025 US-Dollar und 1.045 US-Dollar.“



In der Folgezeit legte Platin weiter zu, hebelte die im Bereich 990 US-Dollar drohende Doppeltopformation aus und erreichte schließlich die wichtige Zone um 1.045 US-Dollar, kam zuletzt aber wieder zurück. Der aktuelle Wochenschluss oberhalb der so wichtigen Zone 990 / 1.000 US-Dollar hält Platin weiterhin im Spiel. Dass es dem Edelmetall zwischenzeitlich nicht gelang, den Widerstandsbereich um 1.045 US-Dollar auszuhebeln, gilt es zu bemängeln. Das wäre ein wichtiger Fingerzeig gewesen, so aber bleiben Fragen zurück.

In der neuen Handelswoche muss es für Platin darum gehen, den Ausbruch weiter zu manifestieren und sich wieder entscheidend von 1.000 US-Dollar zu lösen. Idealerweise dehnt das Edelmetall die Bewegung wieder über die 1.025 US-Dollar und vor allem über den Bereich von 1.045 US-Dollar aus. Ein signifikantes Abtauchen unter die 990 US-Dollar gilt es hingegen zu vermeiden. Das würde Platin in seinen Aufwärtsbestrebungen empfindlich zurückwerfen…