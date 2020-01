Diesem Titel konnten wir zum Wochenschluss schlicht und ergreifend einfach nicht widerstehen. Genau diese Schlagzeile haben wir zwar nicht ausmachen können, es gab aber tatsächlich am Freitag die Meldung, der DAX fällt 200 Punkte wegen Angst vor Coronavirus. Der Schwachsinnigkeitslevel solcher Meldungen ist nur schwer zu übertreffen!

Gold ist jedenfalls zum Wochenausklang gestiegen sowie auch der GLD. Noch befinden sich beide in einem Rahmen, den wir als korrektive Gegenbewegung im Rahmen der aktuell laufenden Korrektur einstufen. Gold hat im Rahmen dessen noch Raum bis $1590, streng genommen sogar bis ans letzte Hoch bei $1613. Dies gilt auch für den GLD. Allerdings haben beide mit dem Wochenschluss begonnen, ein Kaufsignal auszubauen.

Chart Gold

Statistik Gold

Sollte sich dieses zum Wochenauftakt bestätigen, werden wir die Erwartung weiterer Tiefs über den Haufen werfen und unseren Nachkauf ziehen. Denn dann ist mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung $1650 bis $1700 zu rechnen.

Aktuell sollte man hier aber mal zunächst nichts überstürzen. Noch müssen wir dies alles im Rahmen der Welle (b) einstufen und uns darauf einstellen, dass beide Werte erstmal noch deutlich zurücklaufen werden.

Aktuelle Silber Statistik

