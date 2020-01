Es ist schon etwas länger her, dass wir uns an dieser Stelle dem Handelsgeschehen bei Baumwolle widmeten. Die letzten Wochen waren von einem Erholungsszenario geprägt. Baumwolle konnte sich aus dem Würgegriff der knackigen Korrektur befreien, die die Preisentwicklung bis in den August 2019 hinein dominierte.

Den aus charttechnischer Sicht entscheidenden Schritt vollzog der Baumwollpreis mit der erfolgreichen Rückeroberung der Zone um 65 US-Cents.

Die Oberseite des bis dato dominierenden Abwärtstrendkanals, der damalige Horizontalwiderstand sowie die 38-Tage-Linie formten zum damaligen Zeitpunkt im Bereich von 65 US-Cents ein veritables Widerstandscluster. Mittlerweile konnte sich der Preis deutlich davon entfernen und profitierte hierbei vor allem von der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Um die charttechnischen Aspekte abzuschließen: Aktuell ist der Preis in den Widerstandsbereich 70 / 74 US-Cents vorgedrungen und scheint sich nun erst einmal eine Verschnaufpause zu gönnen. Wichtig ist, dass etwaige Rücksetzer vom Bereich von 65 US-Cents eingedämmt werden. Diese wird nun zusätzlich durch die 200-Tage-Linie verfestigt.

Schauen wir noch kurz auf den am 10.01. vorgelegten WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des US-Agrarministeriums (USDA). Die Anpassungen waren im Vergleich zum Dezember-Bericht positiv. Im aktuellen Januar-Bericht wurde die Prognose für die globalen Lagerbestände zu Beginn des Erntejahres 2019 / 2020 von 79,69 Mio. Ballen im Dezember auf nun 79,53 Mio. Ballen im Januar reduziert. Die prognostizierten Lagerendbestände wurden ebenfalls leicht reduziert und mit 79,59 Mio. Ballen angegeben; nach 80,32 Mio. Ballen im Dezember. Die Anpassungen wurden durchaus wohlwollend aufgenommen. Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung vermochten es die frischen Daten jedoch nicht, den Preis noch einmal entscheidend zu stimulieren.