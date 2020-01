Der Coronavirus verbreitet sich jetzt wahnsinnig schnell in China. Es herrscht Alarmstufe 1. 3 Großstädte sind in Quarantäne, darunter auch Wuhan mit 11 Millionen Einwohnern. Bisher gibt es 56 Tote und fast 2000 Infizierte, darunter 250 Schwerinfizierte (bis 26. Januar 2020). Die Epidemie in China erinnert an die SARS-Pandemie in den Jahren 2002/3, die weltweit in den Medien für große Aufmerksamkeit sorgte. Damals starben 771 Menschen in einem halben Jahr, davon 41 außerhalb von Asien. Die ersten Fälle sind jetzt in Frankreich und Australien festgestellt worden. Die Weltgesundheitsorganisation hat aber noch keine Warnung ausgesprochen. Bisher hat die Epidemie in China noch keine großen Auswirkungen auf die Börse. Fragt sich nur wie lange noch? Die Wall Street ist weiter nahe der der Allzeit-Hochs und der DAX ebenfalls. Besonders gut performt bisher weiter die Moskauer Börse, was auch gute Gründe hat. Die Moskauer Börse bleibt top mit einer klaren Outperformance und einem Plus von über 40 Prozent im letzten Jahr und 4 Prozent seit Jahresbeginn. Die beiden Muster-Depots im Börsenbrief EAST STOCK TRENDS erreichten 2019 ein Plus von 51 Prozent bzw. 36 Prozent. Wie aber geht es weiter im nächsten Jahr der „Ratte“? Andreas Männicke gibt seine Einschätzung aber auch im neuen EastStockTV-Video, Folge 175 unter www.YouTube.com.

