Die Deutschen sind so reich wie niemals zuvor. Dabei gibt es in Deutschland vor allem einen Weg zum Reichtum: „Die Erbschaft“. Vermögen im Wert von 260 Milliarden Euro, schätzt das Deutsche Institut für Altersvorsorge, wechseln künftig den Besitzer und zwar Jahr für Jahr. Erstmals nämlich nähert sich eine Generation dem Lebensende, die mehr als 70 Jahre Zeit hatte, Wohlstand aufzubauen, ohne Krieg, ohne Hyperinflation oder Währungsreform. Soziologen sprechen bereits von der „Generation Goldener Löffel“.

Zumindest wenn der Erblasser nicht so exzentrisch ist, wie der Amerikaner Wellington Burt. Er war ein erfolgreicher Industrieller, der zu Lebzeiten schon einen sehr aufwendigen Lebensstil pflegte und offensichtlich von seinen direkten Nachkommen nicht viel hielt. Er starb bereits im März 1919, aber die Testamentsvollstreckung zog sich fast 100 Jahre hin. Vor seinem Tod hatte er testamentarisch verfügt, dass sein Vermögen erst dann ausgezahlt werden dürfe, wenn der letzte ihm noch persönlich bekannte Enkel selbst 21 Jahre tot sei. Erst als die Frist im November 2010 endlich auslief, konnten sich zwölf Nachkommen im Alter zwischen 19 und 94 Jahren ein mittlerweile gut verzinstes Vermögen von 100 Millionen Dollar teilen. Gut Ding will Weile haben. Im deutschen Erbrecht ist ein Fall wie in der Burt-Familie allerdings nicht denkbar. Hier gilt im Grundsatz, dass im Testament nur bedacht werden kann, wer zu diesem Zeitpunkt auch lebt.

Dieser ohne Zweifel besondere Fall zeigt, das die Weitergabe des Vermögens an die nächste Generation gestaltet werden kann. Es sollte ein Prozess in mehreren Stufen sein und eine gute Planung ist dabei nötig. „Nach mir die Sintflut“ ist bei der Weitergabe des Vermögens an die jüngere Generation keine gute Devise. Vor allem weil in Deutschland bei der Erbschaftssteuer fast paradiesische Zustände herrschen. Dabei ist Erben und Vererben in Deutschland keine reine Privatsache. Der Gesetzgeber gibt die Regeln vor und zwar mit dem Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG). Wer als gesetzlicher Erbe erbt oder per Testament als Begünstigter eingesetzt wird, muss auf das geerbte Vermögen grundsätzlich Erbschaftsteuer zahlen. Vorausgesetzt das Erbe wird angenommen.

Hohe Freibeträge

Allerdings gibt es steuerliche Freibeträge. Dabei ist es egal, ob es sich dabei um eine Erbschaft, ein Vermächtnis, einen Pflichtteil oder eine Schenkung handelt. Das bedeutet, erst wenn der Betrag eine bestimmte Höhe überschreitet, sind überhaupt Steuern fällig. Der Steuerfreibetrag ist umso höher, je enger die verwandtschaftliche Beziehung ist. Ehepartner können bis zu 500.000 Euro erben, ohne Erbschaftsteuer zahlen zu müssen. Kinder können 400.000 Euro steuerfrei erhalten und zwar von jedem Elternteil. Großeltern können ihren Enkeln 200.000 Euro überlassen, ohne dass der Fiskus zugreift. Geschwistern, Nichten, Neffen und Lebensgefährten steht ein Freibetrag von 20.000 Euro zu. Nach Abzug des jeweiligen Freibetrags muss der Wert des Erbes versteuert werden. Auch hierbei gilt, je enger die verwandtschaftliche Beziehung ist, desto weniger Steuern werden fällig.