Was diese Woche wichtig war: Coronavirus in China verunsichert Aufwärtsbewegung bei den Aktien gestoppt Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China hat die Märkte in der Berichtswoche verschreckt. Der Aufwärtstrend an den Aktienbörsen wurde unterbrochen, die Notierungen gaben zeitweise deutlich nach. Die als sicher geltenden Staatsanleihen wie etwa US-Schatzanweisungen und deutsche Bundesanleihen waren hingegen gesucht. Am Freitag prägte aber im Tagesverlauf im Euroraum eine deutliche Erholung das Geschehen. Mit der virusbedingten Quasi-Isolierung der chinesischen Millionenstädte Wuhan und Huanggang stieg weltweit die Verunsicherung auch unter den Anlegern. Die Weltgesundheitsorganisation verzichtet aber bislang darauf, den internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Marktseitig gab der chinesische CSI 300-Aktienindex bis Börsenschluss 23. Januar 3,6 Prozent ab. Aufgrund der chinesischen Feiertage ruht vorerst der Handel. Mit Blick auf die asiatische Region lag der MSCI EM Asia-Index am Freitagvormittag mit 2,5 Prozent im Minus. Der MSCI World-Index tendierte mit minus 0,4 Prozent nur leicht schwächer.