3D Systems - der 3D-Drucker Hersteller zeigt wieder Stärke!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: DDD ISIN: US88554D2053

Rückblick: 3D Systems mit Hauptsitz in Rock Hill, South Carolina, ist ein Unternehmen, das 3D-Drucker entwickelt, herstellt und vertreibt. 2014 erreichte die Aktie bei 97 USD ihr Allzeithoch. Im Tief 2016 notierte das Papier des 3D-Drucker Herstellers bei 6 USD. Nun versucht sich die Aktie an der Bodenbildung und sprang am 13.01. sogar um rund 10% nach oben. Der Grund für die Euphorie dürften positive Nachrichten bezüglich einer Zusammenarbeit mit einem Biotechnologieunternehmen sein. Es sollen Gewebe-Print Prozesse entwickelt werden.