FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung vor dem Wochenende erweist sich am Montag beim Dax wohl als Strohfeuer. Verängstigt von der Gefahr einer weiteren Verbreitung des Coronavirus treten die Anleger zu Wochenbeginn schwer auf die Bremse. Vom Broker IG wurde der Dax am Morgen 1,5 Prozent tiefer auf 13 371 Punkte taxiert. Er würde damit die jüngst erreichte Rekordmarke von 13 640 Punkten wieder ein Stück weit aus den Augen verlieren.

In China ist die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit bis Montag um 24 auf 80 gestiegen. Innerhalb eines Tages kletterte die Zahl der bestätigten Infektionen um mehr als 700 auf 2744. Diese Zahlen lasteten am Morgen schon in Asien auf den dort geöffneten Börsen, wenngleich in China der Handel wegen des Neujahrsfestes noch einige Tage pausiert. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners ist das Coronavirus der Auslöser einer ohnehin fälligen Korrektur am Aktienmarkt. "Das Motto lautet jetzt raus aus Risikoanlagen wie Aktien und rein in sichere Häfen wie Staatsanleihen und Gold", so der Experte.

Abseits der Virusangst könnte hierzulande an diesem Montag das Ifo-Geschäftsklima die Anleger beschäftigen. Die Berichtssaison der Unternehmen nimmt erst im Wochenverlauf wieder Fahrt auf - mit weiterhin starkem Fokus auf den USA./tih/fba