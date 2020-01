Gold Future steigt wieder deutlich

Seit Ausbruch des Goldpreises über die markante Mehrfachhürde zwischen 1.346 und 1.366 US-Dollar an aus Anfang 2018 wird eine regelrechte Rallye abgespielt. Den Höhepunkt markierte das Edelmetall in 2019 bei 1.557 US-Dollar und schlitterte anschließend in eine erwartete Konsolidierung hinein. Gegen Jahresende wurde diese aber dynamisch auf der Oberseite aufgelöst und führte auf ein Rallyehoch von 1.611 US-Dollar zu Beginn des neuen Jahres aufwärts. Zwar wurde der Goldpreis kurzzeitig durch anziehende Aktienmärkte in den Bereich von 1.540 US-Dollar gedrückt, konnte sich aber im Zuge der Ängste am Corona-Virus an den weltweiten Börsen wieder deutlich erholen. Eine Anknüpfung an die aktuellen Jahreshochs erscheint auf kurzfristiger Basis sehr wahrscheinlich.

2.Rallyestufe könnte jetzt zünden

Die Gewinne beim Goldpreis beschleunigen sich wieder, aktuell attackiert das Edelmetall das Niveau von 1.580 US-Dollar, darüber wird einen Rücklauf zurück an die Jahreshöchststände von 1.611 US-Dollar äußerst wahrscheinlich und kann bereits für ein erstes Investment herangezogen werden. Übergeordnete Zielmarke stellt nach mittelfristiger Auswertung ein Goldpreis von 1.700 US-Dollar dar. Dabei könnte sich durchaus ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF9QZ3 ausgestattet mit einem Hebel von knapp 37 auszahlen. Bei vollständiger Strategieumsetzung winkt eine Renditechance von satten 280 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte zunächst allerdings nicht höher als 1.540 US-Dollargemessen am Basiswert angesetzt werden, da sich die Lage an den Märkten schnell wieder ändern kann. Weitere Unterstützungen findet der Goldpreis unterdessen bei 1.520, darunter bei 1.482 US-Dollar vor.