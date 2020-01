Zürich (www.aktiencheck.de) - Es ist geschafft! In der Vorwoche erreichte der Deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) nach wochenlangem zähen Hin und Her einen neuen Rekordstand bei 13.640 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Handelswoche habe es aber in sich gehabt. [ mehr