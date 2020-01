Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Freitag war die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Welt noch in Ordnung: Die Gewinnmitnahmen im Anschluss an das neue Rekordhoch bei 13.640 Punkten hatten die deutschen Standardwerte gut verkraftet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Schließlich sei auf die Abwärtskurslücke vom Vortag (13.498 zu 13.486 Punkten) die unmittelbare Ausprägung des gegensätzlichen Pendants gefolgt. [ mehr