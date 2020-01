Kann der Goldpreis in den nächsten Wochen auf sein Mehrjahreshoch von 1.611 USD, das am 8.1.20 kurzfristig erreicht wurde, ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Wegen der Sorge um eine weitere Verbreitung des Corona-Virus starteten die asiatischen Aktienmärkte mit deutlichen Minuszeichen in die neue Handelswoche, was sich in weiterer Folge auch auf die europäischen Börsen auswirkte, die ebenfalls im Minus eröffneten. Wie in solchen Fällen häufig zu beobachten, legte der Goldpreis in seiner Funktion als „Sicherer Hafen“ deutlich auf bis zu 1.580 USD zu.

Kann der Goldpreis in den nächsten Wochen seine Aufwärtsbewegung zumindest auf sein am 8.1.20 bei 1.611 USD verzeichnetes Mehrjahreshoch fortsetzen, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.