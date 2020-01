Eine kurze charttechnische Hoffnung am Donnerstag, dass es bei der K+S Aktie zu einer Stabilisierung kommen würde, wurde am Freitag deutlich zerstört. Auf den „Kreisel” vom Donnerstag folgten massive Kursverluste bei den K+S Aktien am Freitag, die den Aktienkurs auf ein neues Baissetief bei 8,66 Euro fallen ließen. Wie schon beim Absturz am Mittwoch kam es zu hohen Umsätzen bei der Rohstoff-Aktie, während die konsolidierende ...