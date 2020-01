Auf die starke Konsolidierung bei der Ballard Power Aktie folgte am Donnerstag eine Stabilisierung und am Freitag waren deutliche Kursgewinne bei dem Brennstoffzellen-Titel aus Kanada zu sehen. Ging es zuvor binnen weniger Tage vom Haussetop bei 12,13 Dollar auf 8,68 Dollar nach unten, so schoss Ballards Aktienkurs im Freitagshandel an der NASDAQ wieder bis auf 9,84 Dollar nach oben und ging mit 9,70 Dollar (+8,38 Prozent) ins ...