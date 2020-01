Mittlerweile sind knapp drei Wochen seit unserer letzten Kommentierung zu Tesla ins Land gegangen. Die Aktie hat ihren Höhenflug trotz aller Hindernisse auf eindrucksvolle Art und Weise fortsetzen können. In Kürze kommt das exponierte Kursniveau allerdings auf den Prüfstand, denn der Konzern hat die Veröffentlichung seiner Q4-Daten für den kommenden Mittwoch (29.01.) angekündigt. Und dann gilt es!

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 07.01. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit baute die Aktie das Kaufsignal zunächst aus. Im Bereich von 435 US-Dollar setzten jedoch kurz vor dem Jahreswechsel Gewinnmitnahmen ein und zwangen die Aktie zum vorrübergehenden Rückzug. Die aktuelle Stärke der Aktie zeigte sich aber auch in dieser Phase. Der Rücksetzer wurde bereits oberhalb von 400 US-Dollar aufgefangen. Zu einem erneuten Test der Zone 390 / 380 US-Dollar kam es nicht. Der Wert drehte wieder nach oben ab und jagte zwischenzeitlich auf ein neues 52-Wochen-Hoch (462 US-Dollar). Die Bewegung ist trotz des Rücksetzers überkauft, das Kursniveau nun noch exponierter. Dennoch lassen sich noch keine belastbaren Anzeichen einer oberen Trendwende ausmachen. Eine zentrale Bedeutung messen wir nach dem erfolgreichen Test nun der Zone 400 / 380 US-Dollar bei. Sollte es darunter gehen, wäre das ein herber Rückschlag und die kurzfristigen Perspektiven müssten noch einmal überdacht werden.“



Die beiden zentralen Aspekte unserer letzten Kommentierung haben weiterhin Bestand – zum einen ist die Bewegung nach wie vor stark überkauft, aber zum anderen lassen sich keine belastbaren Anzeichen eine Top-Bildung ausmachen. Begrenzte Rücksetzer gab es zwischenzeitlich durchaus, doch kamen diese nie über dieses Stadium hinaus. Konsolidierungs- oder gar Korrekturtendenzen sind bislang Fehlanzeige.

Dass der Aktienkurs vor den Zahlen weiter unter Dampf steht, könnte daraufhin hindeuten, dass in Bezug auf die Zahlen eine gewisse Erwartungshaltung herrscht. Tesla muss liefern.

Aus charttechnischer Sicht hat der Kurs eine veritable Fahnenstange ausgebaut. Die potentielle Fallhöhe ist beachtlich. Idealerweise hält der Bereich 550 / 500 US-Dollar etwaigen Rücksetzern Stand. Unter die 435 US-Dollar sollte es unserer Meinung nach nicht gehen, anderenfalls ist die Lage neu zu bewerten.