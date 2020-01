Frank Thelen, prominenter Unternehmer, Tech-Investor, Tesla-Fahrer und -Aktionär, erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Ich persönlich glaube schon lange an Tesla. Der technologische Vorsprung in Batterieforschung und Autonomen Fahren, die unzähligen Datenmengen, die eigene Chip-Entwicklung - das alles hat einen Wert, den heute wenige begreifen. Es ist die exponentielle Entwicklung, die zunächst klein startet, dann aber Wettbewerber rasant überholt. Kritiker meinen, Tesla sei überbewertet und schauen dabei nur auf die Umsatzzahlen. Nach meiner Einschätzung ist Tesla nach wie vor unterbewertet. Aber Achtung, dies ist keine Anlageberatung. Auch die Tesla-Aktie kann sehr schnell und stark fallen.“

Jürgen Pieper, Senior Advisor Automobil beim Bankhaus Metzler, ist bei der Tesla-Aktie deutlich zurückhaltender. Exklusiv gegenüber wallstreet:online erklärte der renommierte Automobilanalyst: „eine Empfehlung für die Tesla Aktie haben wir nicht. Sie sieht allerdings sehr teuer aus, und Risiken scheinen von hier an mindestens so groß zu sein wie Chancen. Es gab in den letzten Wochen eine ganze Reihe positiver Nachrichten, vor allem die sehr ambitionierte Expansion nach China und Europa und auch gute Absatzzahlen im vierten Quartal, dennoch ist das Ausmaß des Kursanstiegs sehr verblüffend. Es zeigt wieder einmal den "Sonderstatus", den Tesla in seiner Industrie einnimmt. Das Unternehmen ist der große Innovator, und diese Rolle kann man bis heute behaupten.“

Anfang des Monats hatte Tesla für das vierte Quartal 2019 einen neuen Auslieferungsrekord bekanntgegeben: 112.000 Fahrzeuge wurden weltweit in den letzten drei Monaten bis Ende Dezember 2019 ausgeliefert. Im Gesamtjahr 2019 waren es 367.500. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 50 Prozent, so Tesla.

Und: Elon Musk hatte im dritten Quartal 2019 schwarze Zahlen für Tesla präsentiert. 143 Millionen US-Dollar verdiente der US-Elektroautobauer zwischen Juni und September 2019. Seitdem befindet sich die Tesla-Aktie im Höhenflug. Vergangene Woche war sie auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 594,48 US-Dollar geklettert. Die Marktkapitalisierung des Teslakonzerns lag damit zeitweise über der Marke von 100 Milliarden US-Dollar.

Tesla-Aktionäre fiebern indes dem kommenden Mittwoch entgegen. Um 15:30 Uhr lokaler Zeit (30.01.2020, 00:30 Uhr MEZ) wird der Elektroautobauer nämlich seine Quartalszahlen für das vierte Quartal 2019 präsentieren.

