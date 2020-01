Wer nun die Hoffnung gehegt hatte, dass sich die Lage am Ölmarkt mit Beginn der neuen Handelswoche beruhigen würde, wird aktuell eines Besseren belehrt. Brent C.O. und WTI Oil machen genau da weiter, wo sie die letzte Handelswoche beendet hatten.

Wir hatten die prekäre Situation ausführlich in unseren letzten Kommentaren thematisiert. Die aktuellen Entwicklungen machen jedoch ein kleines Update erforderlich.

Kommen wir auf die aktuelle Lage zurück. Das sich derzeit ausbreitende Coronavirus schürte bereits zuletzt am Ölmarkt Nachfrageängste. Über das Wochenende hat sich die Lage diesbezüglich nicht entspannt. Immer neue Verdachtsfälle wurden weltweit gemeldet und heizen die Spekulationen (und auch die Emotionen) an. Da der Ölmarkt in der aktuellen Phase bereits gut versorgt ist, schlagen diese Nachfrageängste direkt auf die Preise durch.

Der Abverkauf bei Brent C.O. beschleunigte sich zuletzt zusehends. Dass nun zu Wochenbeginn die eminent wichtige Unterstützung bei 60,0 US-Dollar deutlich unterschritten wurde, hellt das Chartbild in keinster Weise auf. Der Bereich des aktuellen 52-Wochen-Tiefs bei 56,5 US-Dollar steht nach dem Bruch der 60er Marke zwangsläufig im Fokus. Ganz ähnlich stellt sich die aktuelle Lage bei WTI Oil dar. Auch WTI Oil musste zu Wochenbeginn ordentlich Federn lassen und gab mit dem Bereich von 55,0 US-Dollar eine wichtige Unterstützung vorerst auf. Doch es könnte noch schlimmer kommen. Aktuell hat WTI Oil die nächste wichtige Unterstützung bei 52,5 US-Dollar erreicht. Diese weicht bereits auf. Sollte es darunter gehen, stünde auch hier das 52-Wochen-Tief im Fokus. In diesem Fall ist es der Bereich von 50,5 US-Dollar…