Lang & Schwarz baut Position an der Börse Bern aus

Lang & Schwarz erweitert die Aktivitäten als Market Maker in der Schweiz an der Börse Bern Exchange: „Nunmehr nimmt Lang & Schwarz auch das Market Making in Hebelprodukten der Emittentin Lang & Schwarz Aktiengesellschaft an der BX Swiss auf”, kündigt der Düsseldorfer Finanzdienstleister am Montag an. Zum Start sollen Turbozertifikate auf den DAX-Index in Schweizer Franken gehandelt werden.„Wir haben mit ...