GAM ernennt neuen Global Head Corporate Communications und Investor Relations

Bevor er zu GAM stiess, war Charles Naylor interimistischer Head Corporate Affairs und Marketing bei Puma Energy in Genf. Zudem war er als Chief Communications Officer bei Credit Suisse Group von 2004 bis 2011 in Zürich tätig und kennt daher den Schweizer Markt besonders gut. Im Laufe seiner Karriere hatte Charles Naylor ebenfalls führende Kommunikationsfunktionen bei Hess Corporation, Centrica, HSBC sowie der Confederation of British Industry inne. Er leitete Kommunikationsteams mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen in stark regulierten internationalen Organisationen, verteilt auf sechs Kontinente in verschiedenen Rechtssystemen.

Peter Sanderson, Group CEO, sagte: "Für GAM ist Kommunikation ausschlaggebend, um das Vertrauen unserer verschiedenen Interessengruppen weiter zu stärken. Durch die Ernennung eines ausgewiesenen Kommunikationsfachmanns wie Charles, der über grosses Wissen und reichlich Erfahrung verfügt, wird unser Corporate Communications und Investor Relations Team deutlich gestärkt. Im aktuell wichtigen Moment unserer Firmengeschichte ist dies von entscheidender Bedeutung.“

Charles Naylor, designierter Global Head of Corporate Communications und Investor Relations, sagte: "Ich freue mich sehr darauf, bei GAM die laufende Restrukturierung und die damit verbundene Rückkehr des Unternehmens zu Wachstum kommunikativ begleiten zu dürfen.“