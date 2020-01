Nachdem insbesondere die Stimmungsindikatoren zu Jahresbeginn Ausdruck einer verbesserten Stimmungslage in der Realwirtschaft und an Finanzmärkten waren, trübt sich das Bild aktuell bezüglich des Coronavirus ein. Die von diesem Ausbruch herrührenden Folgen und die ausgelöste Verunsicherung bestimmen das Nachrichtenbild und die Märkte.

Das Krisenmanagement in China ist eindrucksvoll. Die Maßnahmenkataloge sind massiv, unter anderem Einschränkungen bei Verkehren. Chinas Finanz- und Gesundheitsministerium stellen circa 8 Milliarden Euro bereit, um das Coronavirus einzudämmen. Gleichwohl nimmt die Zahl der Infizierten bisher weiter dynamisch zu.

Werfen wir einen Blick auf aktuell bekannte Fakten:

• Die Zahl der Toten steigt in China auf 81 Personen.

• Laut Aussagen aus China sind 2744 Personen infiziert.

• Die Übertragungsfähigkeit des Virus nimmt angeblich zu.

• In Australien, Japan, USA, Kanada und Frankreich sind vereinzelt Infektionen festgestellt worden.

• Das Neujahrsfest in China ist bis zum 2. Februar verlängert.

• Der WHO-Chef ist in Peking, um Lage zu sondieren.

Kurzfristig ist mit einer weiteren Krisenverschärfung zu rechnen, bevor die getroffenen Maßnahmen Wirkungen erzielen werden. Die medizinischen Labore arbeiten unter Hochdruck, um Mittel zur Bekämpfung bereitzustellen.

Brexit: London zeigt sich kampflustig

Bevor wir uns dem Thema Brexit widmen, ist es wesentlich, die Bemerkungen von US-Finanzminister Mnuchin aufzunehmen. Er sagte am Wochenende, dass im laufenden Jahr seitens der US-Regierung Handelsdeals mit der EU und dem UK auf der Agenda stünden. Das begrüßen wir, wenn es inhaltlich nicht um Unterordnungsverträge nach dem Muster USMCA mit Kanada und Mexico geht. Dabei läge die Priorität bei dem Deal mit dem UK laut US-Präsident Trump. Das passt, da bekanntlich Trump der EU offiziellen „Feindstatus“ zuerkannte (CNBC-Interview).

Im aktuellen politischen Diskurs in London wird deutlich, dass die britische Regierung sich weit von Standards der EU verabschieden will (u.a. Arbeitnehmerrechte, Steuern, Umwelt, NHS). Das Modell Steuerparadies und Arbeitsmarkt im Sinn neokonservativer Eliten schwebt den Konservativen vor. Man ist mit diesen Zielen nicht in die letzte Wahl gegangen, insbesondere nicht im Nordwesten, wo die Tories sich überraschend gegen Labour durchsetzten. Gut, vor der Wahl ist nicht nach der Wahl. In dieser aktuellen Neuausrichtung liegt Sprengstoff für die britische Innenpolitik.