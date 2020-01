PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Das Coronavirus hat die europäischen Aktienmärkte zum Wochenbeginn fest im Griff. Die Kurse rutschten am Montag auf breiter Front ab, der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag gut zwei Prozent auf 3701,36 Punkte. Er fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember. Analysten merkten an, dass der mittelfristige Börsentrend nun nach unten deutet - und die Rally der vergangenen Monate mithin ein vorläufiges Ende gefunden haben könnte.

Weltweit waren bis Montagmittag fast 2800 Infektionen mit dem neuen Virus 2019-nCoV bestätigt, bis auf etwa 50 alle in China. Die Zahl der Toten stieg in China auf 80. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist in Peking eingetroffen, um sich persönlich über die neuesten Erkenntnisse zum neuen Coronavirus zu informieren.