In Deutschland berechnen mittlerweile knapp 200 Sparkassen und Geldhäuser einem Teil ihrer Kunden Strafzinsen. Wer nicht tatenlos zusehen will, wie das eigene Guthaben schmilzt oder von der Inflation aufgefressen wird, müsste eigentlich in Aktien investieren. Bislang setzen die Menschen hierzulande aber lieber auf Immobilien und Gold als Anlage (sofern sie es sich leiten können) oder belassen ihr Geld einfach auf dem Konto. „Die Masse der Bevölkerung vergibt damit die Chance, ein größeres Vermögen aufzubauen“, schreibt Frank Stocker in einem Artikel für die „Welt“.

Die wallstreet:online capital AG und die wallstreet:online-Gruppe haben daher im Dezember 2019 den Smartbroker gestartet – einen Full-Service-Anbieter mit Discountkonditionen. Ihr gemeinsames Ziel: Trading so attraktiv und einfach wie möglich zu machen. In diesem Interview blicken wir mit Smartbroker-Vorstand Thomas Soltau hinter die Kulissen des neuen Brokers und wagen einen Ausblick auf die kommenden Monate.