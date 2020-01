Bis ins Jahr 2018 lief es für die Aktie von Johnson & Johnson wie am Schnürchen gezogen aufwärts, das Papier markierte schließlich im Bereich von 149,00 US-Dollar sein vorläufiges Hoch für die nächsten Jahre. Denn anschließend schwenkte das Papier in eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung ein, die sich zwischen den Kursmarken von 118,62 und 149,00 US-Dollar präsentiert und bis heute andauert. Seit Oktober und vorläufig letzten Test der unteren Ebene stieg das Papier Johnson & Johnson wieder an seine obere Handelsspanne an und konsolidiert in diesem Bereich zunächst seitwärts aus - draus könnte sich durchaus ein baldiges Kaufsignal entwickeln, sofern der mehrjährige Widerstand nachhaltig überwunden werden kann.