Die starke Entwicklung des Goldpreises im Rücken und die Quartalszahlen vor der Brust so könnte man die aktuelle Lage bei Yamana Gold derzeit zusammenfassen. Das Unternehmen wird am 13. Februar seine Zahlen für das 4. Quartal bekanntgeben. Bis dahin dürfte der Goldpreis das Handelsgeschehen in der Aktie maßgeblich beeinflussen.

Die letzten Handelstage verliefen aus Sicht von Yamana Gold durchaus vielversprechend. Gegenüber unserer letzten Kommentierung hat sich die Ausgangslage weiter verbessert.

Unsere Kommentierung vom 18.01. überschrieben wir mit „Ist die Aktie bereit für den nächsten Anlauf?“. Darin hieß es unter anderem „[…] Kommen wir auf die aktuelle charttechnische Konstellation zurück. Der Wiedereintritt in die ehemalige Handelsspanne (3,8 / 3,25 US-Dollar, orange dargestellt) ist sicherlich kurzfristig betrachtet ein Rückschlag, doch auf mittlere Sicht ist dadurch nichts verloren. Idealerweise halten nun die 3,5 US-Dollar. Ein Herausfallen aus der Handelsspanne (also einen Rücksetzer unter die 3,25 US-Dollar) gilt es jedoch, unter allen Umständen zu verhindern. Auf der Oberseite stehen etwaigen Aufwärtsimpulsen nun die Widerstände bei 3,8 US-Dollar und 4,0+ US-Dollar im Weg.“

In der Folgezeit hat die Aktie zum Sprung über die 3,8 US-Dollar angesetzt und ist nun drauf und dran, die 4,0 US-Dollar zu überwinden. Profitieren konnte die Aktie von der starken Aufwärtsbewegung des Goldpreises. In den nächsten Handelstagen muss es für den Wert darum gehen, die angelaufene Ausbruchsbewegung weiter zu manifestieren. Eine Fortsetzung der Bewegung über die 4,5 US-Dollar hinweg, wäre vor diesem Hintergrund eminent wichtig. Gleichzeitig gilt es, mögliche Rücksetzer im Idealfall auf 3,8 US-Dollar zu begrenzen.