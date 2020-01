Im Handel am Montag steht die Nel Aktie deutlich unter Druck. Doch mittlerweile hat sich die Wasserstoff-Aktie etwas vom zwischenzeitlichen Rückschlag auf 0,836 Euro erholen können und notiert bei 0,891 Euro. Eine charttechnische Unterstützung hat gehalten, was der wichtigste Faktor für diese Erholung ist. Allerdings liegt der Cleantech-Titel derzeit immer noch mit 11,69 Prozent im Minus. Dass es so deutlich nach unten geht, liegt ...