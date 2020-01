Nel Asa, Tesla, Wirecard – gleicher Grund…?

Liebe Leser, es rappelt so richtig im DAX aber auch bei den Titeln wie Fraport oder Lufthansa (Virus-Effekt) und Nel Asa, Tesla, Wirecard (Sentiment-Effekt). Was es mit diesem Sentiment-Effekt auf sich hat, warum man heute um 8.30 Uhr den Inline-Schein noch für 90 Cent bekam, der jetzt 1,50 Euro kostet, warum Volatilität sich an diesem Tag so massiv zeigt – all das erklären wir heute in einem großen Video von 15 Minuten Länge. Übrigens – unten seht Ihr die mail an unsere Abonnenten von Freitag Nachmittag letzter Woche. Aufforderung zum Kauf von Puts auf S&P 500 und Nasdaq. Die Puts liegen jetzt 60-90% vorne. In einem! Handelstag. Grund – Kursrichtung und die Wunderwaffe Volatilität. Auch wenn es anstrengend klingt – Volatilität ist so so wichtig! Auf info@feingold-research.com gibt es alle news zu unserem Trainingstag Advanced, an dem wir genau sowas einen ganzen Tag besprechen und erklären. Ebenso wie die Frage, warum man mit Papieren auf ital. Zinsen heute richtig gut liegen konnte. Alles andere wie immer im Börsenbrief. Jetzt, bei uns, und – es gab heute schon 5 mails mit Tradingideen und Erklärungen etc. Nur damit Ihr seht, was Ihr alles bekommt an solch einem genialen Tag;-) für Investoren UND Trader. Für beide sind solche Tage gut, denn schaut auf die SR468T. Auch das ist Vola, auch das ist Absicherung, die man brauchen kann.

Liebe Leser, diese mail verschickten wir letzten Freitag, 13.20 Uhr: