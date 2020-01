Die Rally bei Palladium kam zuletzt ins Stocken. Aktuell leidet das Edelmetall unter deutlichen Gewinnmitnahmen. Wie weit könnte sich die Konsolidierung noch ausdehnen?

Unsere letzte Kommentierung vom 18.01. überschrieben wir noch mit „Fahnenstange mahnt zur Vorsicht“. Damals hieß es unter anderem „[…] Palladium hielt sich in der Folgezeit nicht lange auf, durchbrach die 2.000 US-Dollar-Marke und nahm dann noch einmal so richtig Fahrt auf. Aktuell rücken sogar die 2.500 US-Dollar in den Fokus. Mit Blick auf das exponierte Preisniveau muss aber über kurz oder lang mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Auf Dauer wird sich die Schwerkraft nicht aushebeln lassen. Ob der zurückgelegten Wegstrecke und der veritablen Fallhöhe könnte es dann auch etwas ruppiger werden. Aus charttechnischer Sicht lassen sich erst im Bereich 2.000 und im Bereich von 1.830 /1.800 US-Dollar potentielle Haltebereiche lokalisieren. Kurzum: Aktuell gilt (noch) die alte Börsenweisheit „die Hausse nährt die Hausse“. Die Bewegung ist überkauft. Der Preis ist seiner 200-Tage-Linie enteilt. Die Gefahr von Gewinnmitnahmen steigt von Tag zu Tag. Rücksetzer spielen sich hierbei idealerweise oberhalb von 2.000 US-Dollar ab, in jedem Fall ist ein Rücksetzer unter die 1.800 US-Dollar zu vermeiden.“



Palladium hielt zunächst die Schlagzahl hoch und lief zwischenzeitlich sogar in Richtung 2.600 US-Dollar. Dann wurde die Luft aber doch zu dünn. Nach dem einen oder anderen vergeblichen Versuch, noch einmal Schwung aufzunehmen, drehte Palladium nun nach unten ab. Der Bereich von 2.400 US-Dollar wurde bereits unterschritten. Aus charttechnischer Sicht könnte sich die Bewegung damit zunächst bis in den Bereich von 2.000 US-Dollar ausdehnen. Ob das Korrekturpotential tatsächlich ausgeschöpft wird, bleibt abzuwarten. Die letzten Konsolidierungsbestrebungen wurden vergleichsweise rasch eingedämmt. Kurzfristig stehen die Zeichen somit auf Konsolidierung/Korrektur. Um das mittel- bis langfristig bullische Szenario nicht zu gefährden, sollte Palladium nicht unter die 1.800 US-Dollar fallen.