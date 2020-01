Wirecard – woher kam der Einbruch?

Liebe Leser, woher kam der Einbruch bei Wirecard? Nun, ganz einfach. Die Antwort lautet – Gesamtmarkt, überkaufte Lage nach unseren Indikatoren, Abstände zu den gleitenden Durchschnitten – all das, was wir Ihnen am Freitag im Börsenbrief und im Video – hier zu sehen und zu finden – präsentiert hatten. Vor allem aber – heute vorbörslich musste man schnell sein. Unser Artikel von 8.30 – hier zum lesen. Diese news sind normal ausschließlich unseren Abonnenten vorbehalten. Was konnte man heute mit uns verdienen? Nun – die komplette WKN von heute früh lautet HZ4BTE. Preiseinstieg vor 9 Uhr – 1,10 Euro. Kurs jetzt – 2,49 Euro. Mehr als 100% innerhalb von 9 Stunden! Dies muss der Mehrwert eines Börsenbriefs sein – dass wir für Euch vorbörslich schon da sind, dass wir Chancen erkennen und sie SOFORT bei Euch in der Mailbox landen. Dass Chance-Risiko-Verhältnis passt. Auf schöne neue Trades – Euer Team FR. PS: Heute gab es in den Depots einige Neuzugänge. Auch auf Öl und Varta sowie Trip war etwas dabei.