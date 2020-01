Ölwerte sind in schweres Fahrwasser geraten. Vor dem Hintergrund der stark sinkenden Ölpreise mussten auch die Aktien der Produzenten und Ölfeldserviceanbieter zuletzt kräftig Feder lassen. Die Aktie von Marathon Oil macht diesbezüglich keine Ausnahme.

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 29.12. ging es im Ölsektor noch vergleichsweise lauschig zu. So hieß es unter anderem „[…]Die Aktie verpasste den Befreiungsschlag. Um den Druck auf die Zone 14,0/14,5 US-Dollar aufrechtzuerhalten, sollten im Idealfall die 13,0 US-Dollar nicht mehr unterschritten werden. Darunter stünden die 12,0 US-Dollar als Unterstützung parat. Sollte es auch darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite würde hingegen ein Ausbruch über die 14,5 US-Dollar aus charttechnischer Sicht die Tür in Richtung 15,0 bis 16,0 US-Dollar aufstoßen.“

Die letzten Handelstage hätten für die Aktie von Marathon Oil nicht viel schlechter laufen können. Zunächst stellte sie die Bemühungen ein, weitere Akzente auf der Oberseite zu setzen. Die Zone 14,0 / 14,5 US-Dollar verhinderte den Vorstoß. Damit blieb der Aktie auch ein bullisches Kreuzen ihrer 200-Tage-Linie verwehrt.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Die eminent wichtige Unterstützung von 13,0 US-Dollar ging am Ende vergleichsweise kläglich verloren. Ein ähnliches Bild bot sich an der Unterstützung bei 12,0 US-Dollar. Die dominierenden Verkaufssignale könnten die Aktie nun noch einmal in Richtung ihrer massiven Unterstützung 11,4 / 11,0 US-Dollar führen. In diesem Bereich notieren die aktuellen 52-Wochen-Tiefs. Die Ausbildung neuer Tiefs würde die Aktie weiter in Bedrängnis bringen. Das Unternehmen hat für den 12.02. die Veröffentlichung der Q4-Daten angekündigt. Bleibt zu hoffen, dass diese den Kurs positiv stimulieren können…