GEA Group erwartet Verlust - „keinen Einfluss auf den Dividendenvorschlag”

Die GEA Group muss im Jahresabschluss für das Jahr 2019 eine Abschreibung in Höhe von 248 Millionen Euro auf die Pavan-Gruppe verbuchen. „Diese Wertminderung resultiert ausschließlich aus dem Impairment-Test des Geschäfts- und Firmenwertes der im November 2017 erworbenen italienischen Tochtergesellschaft Pavan S.p.A.”, so das Unternehmen aus Düsseldorf am Montag. Pavan sei in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 deutlich hinter ...