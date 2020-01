WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit deutlichen Verlusten geschlossen. Der ATX fiel 47,01 Punkte oder 1,49 Prozent auf 3098,44 Einheiten. Wegen des Coronavirus und den damit verbundenen Konjunktursorgen verbuchten die Finanzmärkte weltweit Abschläge. Zuletzt war bekannt geworden, dass in Shanghai auch nach den Feiertagen in China Unternehmen geschlossen bleiben würden, um eine weitere Verbreitung des Erregers einzudämmen. Sollte sich das Virus auf Chinas Wirtschaft auswirken, könnte dies weltweite Folgen nach sich ziehen, kommentierten Analysten hierzu.

Zudem lasteten zur Wochenmitte Konjunkturdaten auf den Handel. Dem veröffentlichten Ifo-Geschäftsklimaindex zufolge trübte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zu Jahresbeginn deutlich ein. Das erhobene Stimmungsbarometer sank im Januar um 0,4 Punkte auf 95,9 Zähler. Experten hatten im Voraus einen Wert von 97,0 Punkten erwartet.