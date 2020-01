NanoViricides legt 475% in nur 5 Tage zu – was nun?

Pullback Trading-Strategie

Symbol: NNVC ISIN: US6300872032

Rückblick: Der Ausbruch des tödlichen Coronavirus löst große Bewegungen bei den Biotechnologieaktien aus. Dieser Sektor zählt generell zu den volatilsten, da die Unternehmen von ihren Fortschritten bei der Entwicklung neuer medizinischer Behandlungen boomen oder pleite gehen können.

NanoViricides, Inc. ist ein nanobiopharmazeutisches Unternehmen, welches Medikamente zur Behandlung von Virusinfektionen entwickelt und vermarktet. Der Fokus liegt dabei auf die Behandlung von Gürtelrose, Windpocken und Herpes. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Erforschung und Entwicklung anderer Arzneimittelprojekte für Nanovirizide zur Behandlung verschiedener Viren und Indikationen beteiligt. Die Aktie ist im langfristigen Trend abwärtsgerichtet mit tieferen Tiefs und tieferen Hochs. Der mittelfristige Trend zeigt hingegen auf Grund der aktuell verbreitete Corona Virus in Richtung Norden. Der Hype um die Virus-Aktien steigt und somit konnte der Wert allein in den letzten 5 Tagen 475% steigen!