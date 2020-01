Werfen wir zunächst einen Blick auf den Kursverlauf der Airbus-Aktie seit Ausbruch über die markante Hürde von 111,12 Euro vor gut einem Jahr. Mit diesem Kursanstieg gelang es nämlich ein mittelfristiges Kaufsignal zu aktivieren, bis Sommer konnte Airbus auch auf 133,82 Euro zulegen, nach einem kurzfristigen Dropdown ging es bis Mitte Januar sogar auf ein Rekordhoch von 139,40 Euro weiter aufwärts. Doch die gesamte Kursbewegung seit Sommer 2019 präsentiert sich zunehmend in einem steigenden Keil, der in der Charttechnik häufig gegen die Trendrichtung aufgelöst wird und hierdurch bärische Vorzeichen zu vernehmen sind. Zwar bedeutet das sich ausbreitende Corona-Virus noch keine unmittelbare Gefahr für die Branche, allerdings ist mit potenziellen Flugverboten und einer sichtlich schwächeren Wirtschaft bei anhaltender Ausbreitungsgeschwindigkeit des Erregers zu rechnen. Dies könnte die Luftfahrtbranche empfindlich treffen, Anleger sollten auf eine baldige Auflösung des vorliegenden Keils vorbereitet sein.

Dunkle Wolken am Horizont

Sehr kurzfristig orientierte Anleger können die Airbus-Aktie bereits unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 132,20 Euro versuchen zu shorten, Ziele ergeben sich dann um 128,68 Euro. Aber erst ein Bruch der unteren Keilbegrenzung um 128,00 Euro dürfte den Stein so richtig ins Rollen bringen und mittelfristig Abgaben über das Niveau des 200-Tage-Durchschnitt bei 124,19 Euro in den Bereich von 120,00 Euro vorantreiben. Für beide Fälle eignet sich beispielsweise sehr gut das mit einem Hebel von rund 20 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN CP9TVE. Rutscht Airbus wie geplant aus dem Keil heraus, sollte eine Verlustbegrenzung das Niveau von 130,50 Euro vorerst aber nicht unterschreiten. Eine sich aufhellende Nachrichtenlage könnte kurzfristig am EMA 50 bei 132,20 Euro für gewisse Kaufanreize sorgen, höhere Kursgewinne als das Niveau von 136,00 Euro werden Airbus jedoch nicht zugetraut.