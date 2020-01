Deutsche Anleihen nach Höhenflug etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen habe den Höhenflug der vergangenen Handelstage am Dienstag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 174,01 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,38 Prozent.

Sichere Anlagehäfen wie deutsche Bundesanleihen wurden am Morgen nicht mehr verstärkt angesteuert. Marktbeobachter sprachen aber nach wie vor von Unsicherheit unter den Anlegern wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Zuletzt ist die Zahl der Lungenerkrankungen weiter massiv gestiegen. Am Markt wird nicht ausgeschlossen, dass die Anleger im Handelsverlauf wieder verstärkt auf vergleichsweise sichere Anlagen wie deutsche Bundesanleihen setzen.

Am Nachmittag dürften außerdem Konjunkturdaten stärker in den Fokus am Devisenmarkt rücken. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zum Auftragseingang in den USA. Nach Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) könnten die US-Auftragsdaten enttäuschend ausfallen. Dies könnte den Kursen der Bundesanleihen "temporär Rückenwind verleihen", sage Helaba-Analyst Patrick Boldt./jkr/fba