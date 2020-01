Royal Dutch Shell, BP & Co.: Ölblockade in Libyen – Chance für Dividendenjäger?

Auch wenn diese Auswirkungen nun möglicherweise verarbeitet und ausgepreist worden sind, bahnt sich derzeit eine zweite wichtige Meldung an, die den Ölmarkt in helle Aufregung versetzen könnte. Sowie zu stärkeren Ölpreissteigerungen führen kann.

Im Fokus hierbei: Der Öl-Staat Libyen. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Investoren hier zu den neuen Wendungen und Einschränkungen wissen müssen.

Eine Blockade mit starken Einbußen

Wie mehrere Medien und Nachrichtendienste, unter anderem die AFP, zum Wochenende berichten, gebe es massive Einschränkungen innerhalb der Ölförderung im Staate Libyen. Demnach hätte eine militärische Blockade, ausgelöst durch Truppen von General Chalifa Haftar, hier viele Ölfelder und Produktionsstandorte beeinträchtig. Die Produktion sei an vielen Orten quasi zum Erliegen gekommen.

In absoluten Zahlen beziffert sei die Produktion innerhalb der letzten Woche gesamtheitlich gesehen um 75 %, also um drei Viertel eingebrochen. Anstatt wie bislang 1,2 Mio. Barrel pro Tag zu fördern, belief sich die Produktion zuletzt auf lediglich 320.000 Fässer, was an dieser Stelle zu einer Einsparung von rund 880.000 Barrel pro Tag führt. Gewiss keine kleinere Einschränkung an dieser Stelle, die wirtschaftlich bereits jetzt einen dreistelligen Millionenbetrag in Dollar nach sich ziehe.

Nichtsdestoweniger hat diese Einschränkung natürlich ebenfalls einen Einfluss auf das Angebot und die Nachfrage im globalen Ölmarkt, beziehungsweise auf die Wahrnehmung der zukünftigen Chancen und Risiken innerhalb dieses Segments. Sowie vermutlich auch auf den Ölpreis, der für Dividendenperlen wie Royal Dutch Shell, BP und Konsorten weiterhin wichtig bleibt.

Etwas mehr Kontext zu den Zahlen

Fraglich bleibt an dieser Stelle natürlich, wie groß die Auswirkungen dabei sind. Per Ende des Jahres 2018 betrug die maximale Förderung so beispielsweise rund 95 Mio. Barrel pro Tag, wodurch diese möglichen Einbußen von in etwa einem Prozent vergleichsweise gering erscheinen. Jedoch ist der Ölmarkt an dieser Stelle ein sehr sensibler Markt, was die jeweilige Angebots- und Nachfrageseite anbelangt, entsprechend könnte der Effekt größer sein, als zunächst angenommen.